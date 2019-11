Menino de oito anos salva dois irmãos de cinco anos de incêndio em casa

JN Hoje às 12:31 Facebook

Um incêndio num prédio em Leganés, Espanha, causou dois feridos graves com queimaduras e 30 pessoas foram assistidas por inalação de fumo. No apartamento onde deflagrou o fogo estavam dois adultos e três crianças. O irmão mais velho, de oito anos, retirou do local os dois irmãos de cinco anos.

Os dois feridos graves - um homem de 70 anos e uma mulher de 60 - são os avós das três crianças.

O alerta foi registado às 19.22 horas de terça-feira (18.22 horas em Portugal continental), para um incêndio no número 93 da rua Rioja, no bairro de Zarzaquemada, em Leganés.

À chegada ao local, os bombeiros viram chamas a sair das janelas da habitação, no terceiro piso do prédio, que tem um total de nove andares.

As chamas tiveram origem num cobertor que se incendiou num aquecedor elétrico na sala da casa, onde as crianças estavam com os avós. A avó tentou apagar o fogo com outro cobertor, o que alimentou ainda mais as chamas. "Ao tentarem apagar o fogo, ainda alastrou mais e afetou toda a casa", disse Javier Chivite, porta-voz do 112, citado pelo "El País". O que deviam ter feito era molhar a manta e colocá-la molhada por cima das chamas, explicou.

A criança mais velha teve "muito sangue frio" e conseguiu reagir perante o perigo, "surpreendendo devido à sua idade", sublinhou o porta-voz do 112. O menino de oito anos, "muito responsável", pegou nos irmãos de cinco anos pela mão e levou-os para fora da casa, enquanto os avós ficaram a tentar apagar as chamas. Os dois adultos foram mais tarde resgatados pelos bombeiros.

Oito residentes do prédio foram resgatados pelo exterior por uma autoescada. O incêndio foi rapidamente extinto, com as chamas a ficarem confinadas à habitação onde deflagraram.

Há a registar 32 feridos, dos quais 25 foram assistidos no local por inalação de fumo. Outros sete feridos foram transportados ao hospital, entre os quais dois feridos mais graves, os avós das crianças, com queimaduras.