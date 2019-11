Menor de 17 anos detido por matar a mãe na Galiza

Hoje às 21:46 Facebook

Um jovem de 17 anos foi detido, esta segunda-feira, por ter alegadamente assassinado a própria mãe em Lugo, na Galiza.

De acordo com informações da "Europa Press", o cadáver da vítima, com 36 anos, de nacionalidade espanhola, foi encontrado no início da manhã desta segunda-feira na casa da família, com sinais de violência.

Fontes próximas da Guardia Civil deram conta de que a mulher tinha sido dada como desaparecida durante a madrugada. Mais tarde, foi um vizinho da vítima que alertou as autoridades.

Segundo as primeiras perícias, a mulher foi assassinada com uma arma branca e parte dos esforços da polícia passam por encontrar a mesma arma. As autoridades não tinham qualquer informação sobre possíveis conflitos naquela habitação.

O rapaz permanece detido até ser presente a um juiz.