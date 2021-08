Menor português que sofreu acidente em batismo de mergulho "a progredir favoravelmente"

O adolescente português, de 15 anos, que se encontrava hospitalizado em estado crítico no Hospital Joan XXIII, em Tarragona, após ter sofrido um acidente durante um batismo de mergulho em La Pineda, Vila-Seca, na Catalunha, no último sábado, saiu esta terça-feira dos cuidados intensivos.

De acordo com o jornal "Diari de Tarragona", que cita fontes hospitalares, o menor "está a progredir favoravelmente" e permanece agora internado em enfermaria, onde continuará a ser observado até recuperar totalmente. Pode receber alta médica nos próximos dias.

O jovem português estava com a família, no último sábado, a participar na atividade de mergulho, num grupo com cerca de dez pessoas, quando perdeu a consciência debaixo de água. Foi retirado do mar e transportado para o Hospital Joan XXIII de Tarragona, onde se encontrava até esta terça-feira na unidade de cuidados intensivos. A Guardia Civil abriu uma investigação ao acidente.

Há cerca de duas semanas, a 8 de agosto, dois homens espanhóis, com 50 e 56 anos de idade, morreram afogados em Segur de Calafell, também em Tarragona, num batismo de mergulho. Segundo a polícia espanhola, existem "provas suficientes" para indiciar quatro pessoas relacionadas com o clube que realizou a atividade pela prática de dois crimes de homicídio por negligência.