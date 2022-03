Mercenários do Grupo Wagner em combate no Leste da Ucrânia

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:30 Facebook

Ingleses garantem que milícia foi recrutada por Moscovo para combater ucranianos. Mercenários lutam ao lado de quem lhes paga desde 2017.

Não é a primeira vez que se fala da participação do Grupo Wagner na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas agora é o Ministério da Defesa do Reino Unido a confirmar que os russos contrataram estes mercenários para combater. Segundo o jornal francês "Le Monde", o Governo britânico anunciou que mais de mil soldados desta milícia poderiam ser acionados, a qualquer momento, para combater no Leste da Ucrânia.

"Devido a pesadas baixas e a uma invasão em grande parte paralisada [na Ucrânia], a Rússia foi muito provavelmente obrigada a reafetar o pessoal oriundo da Wagner à Ucrânia, à custa de operações em África e na Síria", diz Londres.

O Grupo Wagner é uma milícia privada, que terá sido fundada em 2017, na Rússia. Embora ninguém confirme, é uma organização de mercenários, que combate ao lado de quem lhe paga. Por ter sido criado por um antigo oficial russo ligado ao Kremlin, há quem diga que também é o exército privado de Putin. Fontes militares ocidentais já tinham assegurado que o grupo está na Ucrânia com a missão de assassinar Zelensky.