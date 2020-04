Merkel defende OMS em reunião do G7 convocada pelos EUA

JN/Agências Hoje às 18:35 Facebook

A chanceler alemã, ​​​​​​​Angela Merkel, defendeu esta quinta-feira o papel da Organização Mundial da Saúde (OMS) na luta contra a pandemia de covid-19 durante uma teleconferência dos sete países mais ricos do mundo (G7) convocada pelos Estados Unidos (EUA).

"A chanceler destacou que a pandemia só pode ser superada com uma resposta internacional forte e coordenada", informou o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, num comunicado divulgado após a reunião convocada formalmente por Washington, que ocupa a presidência rotativa do G7.

Na mesma nota, o porta-voz alemão indicou que Angela Merkel frisou que a OMS desempenha um papel essencial nessa resposta internacional, elencando também o trabalho de outros atores internacionais, como a Coligação para a Inovação na Preparação contra Epidemias (CEPI), a Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI) e o Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária (GFATM).

A teleconferência dos líderes do G7, que foi centrada na pandemia de covid-19, acontece poucos dias depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a suspensão da contribuição financeira dos EUA para a OMS.

Na quarta-feira, Steffen Seibert já tinha expressado o apoio "explícito" de Berlim à OMS, tendo recordado o compromisso da Alemanha para com o multilateralismo, no qual a organização em questão é um "instrumento muito relevante".

Trump anunciou na terça-feira que vai suspender a contribuição financeira do país para a OMS, justificando a decisão com a "má gestão" da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"Ordeno a suspensão do financiamento para a Organização Mundial da Saúde enquanto estiver a ser conduzido um estudo para examinar o papel da OMS na má gestão e ocultação da disseminação do novo coronavírus", disse o líder norte-americano.

A decisão norte-americana foi imediatamente criticada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que sublinhou que este "não é o momento de reduzir o financiamento das operações" da OMS ""ou de qualquer outra instituição humanitária que combata o vírus" SARS-CoV-2.