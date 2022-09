Mesas de voto abertas para as eleições gerais na Suécia

JN/Agências Hoje às 09:12 Facebook

As urnas abriram na Suécia às 8 horas, (7 em Portugal continental) para que os suecos votem nas eleições gerais do país.

Os 7,7 milhões de suecos convocados às urnas poderão votar até às 20:00, horário local (19:00 em Lisboa), para a eleição dos 349 membros do Riksdagen, o Parlamento unicameral.

As sondagens dão uma pequena vantagem ao partido da primeira-ministra social-democrata, Magdalena Andersson, colocando os Democratas Suecos (SD), da extrema-direita, como a segunda força.

Até há poucos anos isolado na cena política do país escandinavo, o partido nacionalista e anti-imigração dos Democratas Suecos (SD), pode agora ser aliado da direita tradicional e parte de um acordo no Parlamento para formarem governo.

Herdeiro de um grupo neonazi no final dos anos 80, o partido recolhia na altura menos de 1% das intenções de voto e só entrou no Parlamento em 2010, mas os problemas sociais que afligem hoje a sociedade sueca deram-se forçar para se situa hoje como o terceiro ou até o segundo maior partido.

As mortes em acertos de contas entre gangues criminosos - que se tornou um grave problema social -- está no topo das preocupações dos suecos, como mostram as sondagens, seguidos dos cuidados de saúde e da imigração.

Apesar de várias medidas tomadas pelo Governo do Partido Social Democrata (S) contra os gangues, incluindo penas mais duras e aumento da capacidade policial, as mortes e ferimentos continuam a acumular-se - desde 01 de janeiro, 48 pessoas foram mortas a tiro, mais três do que em todo o ano de 2021.

Neste contexto, com um discurso anti-imigração aliado à defesa do estado tradicional do bem-estar, o SD conseguiu conquistar as classes trabalhadoras, os reformados e os menos qualificados.

As eleições suecas sempre foram sobre o Estado social, a economia e o emprego, mas estes foram "apagados", além do tema dos crimes de gangues que lutam pelo controlo do mercado das drogas e armas, pela questão da imigração/integração, que gerou uma das principais polémicas durante a campanha.

Embora subsistam incertezas quanto aos resultados, a aproximação entre a direita e a extrema-direita reduziu o debate sobre quem poderá vir a formar governo na Suécia a dois blocos.

Uma provável aliança pós-eleições junta os sociais-democratas atualmente no poder com os Verdes, o Partido de Esquerda (ex-comunista) e o Partido do Centro, com este bloco mais à esquerda a somar entre 48,6% e 52,6% dos votos, de acordo com as mais recentes sondagens.

O bloco de direita/extrema-direita englobaria o partido conservador dos Moderados (M), aliado aos Liberais (L) e Democratas Cristãos (KD), com o apoio direto ou indireto da extrema-direita dos Democratas da Suécia (SD), que juntos têm entre 47,1% e 49,6% das intenções de voto.

A primeira-ministra cessante, Madalena Andersson, no cargo há um ano após suceder a Stefan Löfven, que renunciou após sete anos, ainda é a líder partidária que suscita maior confiança dos eleitores para se manter no cargo, com 55% de opiniões positivas, muito à frente do seu rival conservador dos Moderados, Ulf Kristersson (32%), mas os analistas anteveem que os resultados das eleições resultem em negociações longas e difíceis para a formação de um Governo.

As eleições anteriores, em 2018, conduziram a uma longa crise política, com quatro meses para formar um governo minoritário liderado pelos sociais-democratas.

A Suécia, que está num processo de adesão à NATO e que assumirá a presidência rotativa do Conselho da União Europeia em 01 de janeiro, é governada desde 2014 pelos sociais-democratas, o principal partido do país desde a década de 1930.