Meteoro iluminou céu noturno na Noruega

Imagens captadas no sul da Noruega mostram o momento em que um meteoro explode na atmosfera, a cerca de 65 quilómetros acima do nível do mar, num grande flash com várias cores no céu, na noite de sábado. Acredita-se que a sua origem seja a chuva de meteoros "Taurids".

O meteoro apelidado de "Bolide", pelo brilho particularmente intenso, fez com que algumas pessoas ficassem preocupadas e fizessem vários telefonemas para a polícia.

"A polícia entrou em contacto com o Instituto Meteorológico Norueguês, que assume que pode ter sido um meteorito", escreveu a polícia regional do sul numa publicação no Twitter.

Em comunicado à AFP, o fundador da Norwegian Meteor Network, Morten Bilet, disse que foi um acontecimento "muito poderoso e que queimou completamente na atmosfera".

O fundador disse que muitas pessoas associaram o meteoro à chuva de meteoros "Leonid", que está atualmente ativa. "Mas este Bolide pertence a outro enxame que também está ativo ao mesmo tempo, os "Tarids" do norte", disse a organização no seu site.

Acrescentou que apesar dos "Tarids" não produzirem muitos meteoros "ocasionalmente produzem meteoros muito poderosos, como este".