O metro de Roterdão descarrilou e não caiu à água graças a uma escultura com a forma de cauda de baleia, na madrugada desta segunda-feira.

O metro colidiu contra as barreiras de segurança no final da linha, na estação De Akkers, e só parou em cima da peça de arte urbana. O incidente deu-se pela 00:30 horas desta segunda-feira, em Spijkenisse, no arredores de Roterdão, na Holanda.

A frente da primeira carruagem ficou sustentada na escultura a cerca de dez metros de altura. Apesar de ter sofrido grandes danos, o acidente não provocou feridos.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

De acordo com o canal "Euronews", que cita um porta-voz da empresa de transporte RET, o motorista do metro conseguiu sair do equipamento por si só e foi transportado para o hospital por precaução. Foi, entretanto, detido para ser interrogado pela polícia.