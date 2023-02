Metsola pede adesão da Ucrânia à União Europeia "o mais rápido possível"

JN/Agências Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A presidente do Parlamento Europeu defendeu hoje que o sacrifício da Ucrânia tem de ser recompensado com um processo de adesão "o mais rápido possível" e com todo o armamento pedido pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Este é um momento extraordinário em circunstâncias extraordinárias", disse Roberta Metsola no arranque de uma sessão extraordinária do Parlamento Europeu, em Bruxelas, no âmbito da visita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Zelensky foi aplaudido por todos os eurodeputados quando entrou no plenário, pelas 11 horas (10 em Portugal continental).

PUB

A luta dos "heróis da Ucrânia" contra a agressão do Kremlin, comparável para Metsola "a David contra Golias", inspirou todos, considerou, acrescentando: "Estou orgulhosa por dizer que esta casa da democracia europeia está sempre consigo."

E reforçou a intenção que Zelensky quer ver concretizada: "A Ucrânia é a Europa e o vosso futuro é na União."

"O sacrifício que aguentaram", prosseguiu a presidente do Parlamento Europeu, tem de "ser honrado não só com palavras, mas com ações", por isso, Metsola exortou "o processo mais rápido possível" de adesão à União Europeia.

Em simultâneo, Metsola considerou que é necessário facultar a Kiev "os mísseis de longo alcance e os caças" que tem pedido nas últimas semanas.