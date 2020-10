Mexicanas operadas sem consentimento em centro de detenção de imigrantes nos EUA

JN/Agências Hoje às 10:55 Facebook

Pelo menos duas mulheres mexicanas foram submetidas a cirurgias ginecológicas sem o seu consentimento num centro de detenção de imigrantes na Geórgia, nos Estados Unidos, revelou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do México.

Segundo o ministério, o consulado do México em Atlanta identificou os casos das duas mulheres graças às investigações realizadas após a revelação pela organização não-governamental (ONG) Project South, em setembro, destas operações de esterilização forçada.

O caso de uma das mulheres mexicanas identificadas revela "uma intervenção cirúrgica" - mas não uma histerectomia, explicou o ministério - sem seu consentimento e sem cuidados pós-operatórios.

"Diante da gravidade dos fatos relatados, o Consulado-Geral solicitou a opinião de um especialista que, após exame exaustivo, relatou irregularidades ou anomalias no processo médico", indica o relatório do ministério.

O consulado, prossegue o ministério, também está a analisar o caso de outra mulher mexicana, já repatriada, que "teria sido submetida a uma cirurgia ginecológica sem o seu pleno consentimento, pois não recebeu em espanhol uma explicação do seu diagnóstico médico, nem sobre a natureza das operações médicas que se seguiriam".

O governo mexicano anunciou no final de setembro que havia iniciado uma investigação sobre os casos de seis mulheres mexicanas que teriam sido submetidas a esterilizações forçadas num centro de detenção de migrantes no condado de Irwin, na Geórgia.

De acordo com a Project South, com sede em Atlanta, Geórgia, pelo menos 17 mulheres foram esterilizadas - em alguns casos por histerectomia total - sem o seu consentimento ou sem obter as informações necessárias.

Essas denúncias, baseadas principalmente no depoimento de uma enfermeira que trabalhava no centro de detenção de Irwin, motivaram o pedido de abertura de inquérito federal por iniciativa da democrata eleita na Câmara dos Representantes Pramila Jayapal.