Miami reforça segurança à espera de protestos contra julgamento de Trump

Alfredo Maia/Agências Hoje às 10:44 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades de Miami, no estado norte-americano da Florida, estão a aumentar as medidas de segurança, por serem esperadas manifestações contra - e a favor - a apresentação, nesta terça-feira, do ex-presidente Donald Trump no Tribunal Federal para ser acusado de 37 crimes, como a retenção ilegal de documentos secretos, falso testemunho e obstrução à justiça, entre outros.

Segundo o presidente da câmara (mayor) da cidade, o republicano Francis Suárez, o dispositivo de segurança está preparado para receber até 50 mil manifestantes, mas disse esperar que as pessoas sejam pacíficas e defendeu o direito ao protesto. Estão previstos grupos a favor e contra Trump, que continua na corrida para a nomeação do Partido Republicano para as eleições do próximo ano.

A imprensa local, nomeadamente o "Miami Herald", refere a previsão de pelo menos uma manifestação frente ao tribunal organizada pelo partido de extrema-direita Proud Boys, que apoia Trump e que o ex-presidente tem incentivado.

PUB

Recorde-se que dirigentes do Proud Boys foram condenados por conspiração na organização do assalto ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, destinado a impedir a validação da vitória a Joe Biden nas eleições presidenciais e a mudança de poder.

No âmbito das medidas de segurança, foi estabelecido perímetro de contenção em volta do tribunal e estão previstos cortes de trânsito. Os manifestantes poderão movimentar-se livremente, mas as autoridades estarão prontas para intervir, assegurou.

A chegada de Donald Trump ao tribunal está prevista para as 15 horas locais (20 em Portugal). Ali, deve ser formalmente acusado, arriscando condenações a dez anos de prisão por posse de documentação classificada numa residência e 20 anos por obstrução à justiça.

"A preparar-me para ir para a Miami. Devemos todos ser fortes e derrotar os comunistas, marxistas e lunáticos da esquerda radical que estão a destruir sistematicamente o nosso país. Fazer a América Grande Novamente!", escreveu Trump, na segunda-feira, na sua rede social, a Truth Social, antes de embarcar num avião para o sul da Florida.

Os Serviços Secretos, responsáveis pela segurança dos ex-presidentes e a Polícia do Condado de Miami-Dade tinham sugerido que Trump viajasse para Miami apenas na manhã desta terça-feira., mas sem êxito.

Do resort 'Trump National Doral Miami', o ex-presidente partirá para o tribunal, ao qual acederá através de um túnel subterrâneo e onde agentes dos US Marshals tirarão as suas impressões digitais.

Na audiência, é expectável que o ex-presidente, o primeiro a ser acusado por crimes federais na história dos Estados Unidos, insista na sua inocência e que o processo é uma "caça as bruxas" e um conluio para impedir a sua recandidatura. e proteger o democrata Joe Biden.