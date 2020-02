Michael Bloomberg quer comprar uma casa. Branca

Emanuel Carneiro Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O nome de Michael - também responde a Mike - Bloomberg mistura-se com o mercado financeiro. Quanto mais não seja porque uma das principais plataformas de informação do setor lhe deve a designação.

Liga-o a Donald Trump, presidente norte-americano - que o democrata quer derrotar nas próximas eleições, em novembro, assim o partido o escolha para a tarefa -, o facto de o dinheiro, muito, lhe nortear o caminho.

Bloomberg é um engenheiro com um MBA em Harvard, que conseguiu, em 1966, emprego em Wall Street, no Salomon Brothers, de onde foi demitido 15 anos depois, após a venda da empresa. A indemnização, relativa já a um dos sócios do banco de investimento, rendeu-lhe dez milhões de dólares.