Michelle Bolsonaro: "Que Deus abençoe a nossa amada nação"

A primeira-dama Michelle Bolsonaro desmentiu, esta segunda-feira, a existência de uma crise no seu casamento com o presidente Jair Bolsonaro, um dia após a derrota do marido nas eleições para Lula da Silva.

A relação entre Bolsonaro e a mulher foi tema de destaque esta segunda-feira devido ao isolamento do presidente, que ainda não reconheceu a vitória do adversário Lula da Silva nas presidenciais do Brasil. Vários meios de comunicação informaram que o casal deixou de se seguir no Instagram, supostamente após os resultados da segunda volta das eleições.

"Conforme o Jair explicou em várias 'lives' [diretos], quem administra essa rede não é ele. Eu e o meu marido continuamos firmes, unidos, a crer em Deus e a crer no melhor para o Brasil", escreveu numa publicação nas "histórias" do Instagram. "Estaremos sempre juntos, amando-nos 'na alegria e na tristeza...' Que Deus abençoe a nossa amada nação", acrescentou Michelle Bolsonaro.

Mensagem de Michelle Bolsonaro Foto: DR

Bolsonaro, de 67 anos, casou-se com Michelle, de 40, em 2007. O casal tem uma filha, Laura. Michelle ganhou protagonismo na campanha ao viajar pelo país com uma agenda própria focada no encontro com evangélicos e mulheres.

Além de Michelle, apenas o filho de Bolsonaro, Flávio, comentou no Twitter a derrota eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro continua em silêncio desde a divulgação dos resultados eleitorais.