Michelle Wu é a primeira mulher não branca a tomar posse como "mayor" de Boston

Michelle Wu foi empossada, esta terça-feira, como "mayor" da cidade norte-americana de Boston, fazendo história por ser a primeira mulher e pessoa não branca a vencer as eleições municipais em 200 anos.

Filha de imigrantes de Taiwan, Michelle Wu, de 36 anos, fez, esta terça-feira, o juramento, o primeiro de um "mayor" [o equivalente a presidente de câmara municipal] asiático-americano, duas semanas após vencer as eleições em Boston, cidade que até então só elegeu homens brancos.

"A câmara é especial. Somos o nível mais próximo das pessoas, por isso devemos fazer o grande e o pequeno. Cada poste de luz, cada buraco, cada parque e sala de aula, estabelece a base para uma mudança maior", disse Wu após fazer o juramento de posse.

Michelle Wu lembrou que a cidade de Boston foi fundada com uma promessa revolucionária: "As coisas não precisam ser como sempre foram. Que possamos traçar um novo caminho para as famílias agora e para as gerações futuras, baseado na justiça e na oportunidade".

Wu assume o lugar de outra democrata, Kim Janey, presidente interina da cidade, que foi a primeira mulher negra a ocupar o cargo, na sequência da saída de Marty Walsh para o governo de Joe Biden, enquanto secretário do Trabalho, não tendo sido, no entanto, eleita para o cargo mais alto.

Michelle Wu já tinha feito história em 2016, quando se tornou a primeira mulher de origem asiática a presidir o Conselho Municipal, tendo recebido o apoio dos progressistas da cidade e da senadora Elizabeth Warren.

A agora "mayor" afirmou que quando entrou na Câmara de Boston sentiu-se "engolida pelo labirinto de corredores, postos de controlo e balcões imponente", todos lembranças de locais por onde a sua família de imigrantes sempre quis evitar. No entanto, Michelle Wu afirmou, igualmente, que as lutas da sua família a levaram a um estágio com o antigo presidente Thomas Menino, depois a um lugar no Conselho Municipal de Boston onde aprendeu "as cordas do governo municipal e da política".

"Hoje eu conheço as passagens e escadarias da Câmara como a minha própria casa", disse.

O juramento significa que Michelle Wu vai agora enfrentar a difícil tarefa de tentar cumprir uma série de propostas políticas ambiciosas que foram a espinha dorsal de sua campanha. Para resistir aos crescentes custos de habitação que obrigaram alguns ex-residentes a deixar a cidade, Wu prometeu procurar a estabilização ou o controle dos arrendamentos, sendo o maior obstáculo a essa proposta é o fato de que os eleitores de Massachusetts aprovaram por pouco uma questão eleitoral de 1994 que proibia o controle de arrendamentos em todo o Estado.

Outra das principais promessas de campanha de Wu é criar um sistema de transportes públicos "sem tarifa", referindo que a proposta fortaleceria a economia da cidade, enfrentaria as mudanças climáticas e ajudaria aqueles que andam de autocarro ou metro para ir à escola ou ao trabalho.

"Vamos enfrentar os nossos maiores desafios acertando as pequenas coisas", afirmou Michelle Wu, cujos pais imigraram para os Estados Unidos provenientes de Taiwan, crescendo em Chicago e mudando-se para Boston para estudar na Harvard University e na Harvard Law School.