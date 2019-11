Microsoft aumenta vendas com menos dias de trabalho no Japão

Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A empresa tecnológica criou um programa de quatro dias de trabalho durante este ano no Japão. Os resultados estão à vista: a Microsoft aumentou a produtividade em cerca de 40%.

Os trabalhadores japoneses são conhecidos pela devoção quase doentia à vida laboral. As empresas que lá se instalam assim o exigem e a legislação não melhora o panorama para os milhares de cidadãos a residir no Japão. A Microsoft decidiu inverter a situação: criou um programa com apenas quatro dias de trabalho e com cinco dias de descanso.

Após a inauguração do programa "Work Life Choice Challenge 2019 Summer", as vendas feitas por cada trabalhador aumentaram e permitiram que a empresa elevasse a produtividade em cerca de 40%.

Segundo o "Washington Post", o número de páginas impressas no escritório caiu 59%, o consumo de eletricidade da Microsoft desceu 23% e 94% sentiram-se satisfeitos com a mudança.

Embora os números sejam animadores, há quem considere que menos dias de trabalho podem não ser muito benéficos, uma vez que pode concentrar mais volume de tarefas em menos dias e horas. Menos tempo e mais tarefas podem conduzir a um dos maiores problemas no mundo laboral: o stress.

Ainda assim, a empresa tecnológica norte-americana quer que os seus trabalhadores, especialmente no Japão, tenham uma vida mais equilibrada. A estratégia passa por dosear a vida pessoal e social com o trabalho.

De uma série de medidas, como subsídios de férias mais atrativos e o encerramento dos escritórios à sexta-feira, a filial da Microsoft no Japão espera melhorar a criatividade dos trabalhadores. Menos horas de trabalho, funcionários mais felizes.