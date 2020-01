Mike Pompeo pediu a Bagdade para proteger soberania do Iraque

Hoje às 21:35 Facebook

O secretário de Estado dos Estados Unidos da América (EUA), Mike Pompeo, pediu esta segunda-feira ao primeiro-ministro iraquiano, Adil Abdul-Mahdi, para proteger "a soberania" do Iraque, depois do ataque com granadas-foguete de domingo à embaixada norte-americana em Bagdad.

"Conversei hoje com o primeiro-ministro do Iraque, Adil Abdul-Mahdi, sobre o ataque com granadas-foguete de ontem [domingo] contra a nossa embaixada, um ataque flagrante à soberania do Iraque", escreveu Mike Pompeo na rede social Twitter.

O Governo iraquiano deve "tomar medidas imediatas para proteger" as instalações diplomáticas norte-americanas, "tal como é requerido pela lei internacional", prosseguiu o secretário de Estado dos EUA.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, citado pela agência France-Presse (AFP), Mike Pompeo mostrou "indignação pelos repetidos ataques de grupos armados iranianos contra instalações dos EUA" no Iraque.

Três das cinco granadas-foguete lançadas no domingo em Bagdade, capital do Iraque, caíram na embaixada norte-americana, atingindo uma cantina durante a hora de jantar, mas sem causar vítimas.

A AFP adiantou que é a primeira vez que os disparos de mísseis atingem diretamente a embaixada dos Estados Unidos, localizada na "Zona Verde" de Bagdade, que tem sido alvo de tentativas de ataque nos últimos meses.

A embaixada dos EUA não respondeu às questões colocadas pela AFP, mas as forças de segurança iraquianas disseram que não houve vítimas.

É a segunda vez numa semana que a missão diplomática norte-americana é alvo de tentativas de ataque.

Em 20 de janeiro, três rockets caíram perto da embaixada. Uma fonte norte-americana disse à AFP que um deles caiu perto da residência do assistente do embaixador.