"Milagre". Explosão em fábrica de produtos químicos no Texas causou três feridos

Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão numa fábrica de produtos químicos no Texas, no sul dos Estados Unidos, um balanço considerado "milagre" pelas autoridades locais que decretaram, por precaução, a retirada de todas as pessoas daquela área.

"Todas as pessoas devem abandonar a área ao redor da fábrica TPC de Port Enches, até 800 metros", escreveram os bombeiros locais na sua página da rede social Facebook.

Vídeos e fotos foram partilhados nas redes sociais mostram uma enorme explosão numa fábrica petroquímica localizada a 135 quilómetros de Houston, uma das maiores cidades dos Estados Unidos.

Um juiz local, Jeff Branick, indicou ao site de notícias local KFDM News que três pessoas ficaram feridas e que nenhuma morte foi relatada, considerando este balanço um "milagre".

Mais de 200 pessoas trabalham na fábrica, de acordo com o portal de Internet do grupo TPC.

A explosão ocorreu numa "unidade de processamento" por volta da 1 hora (7 horas em Portugal continental) e o local foi completamente evacuado, segundo a empresa.

"Neste momento, não podemos falar sobre as causas do acidente ou a amplitude dos danos, mas o [grupo] TPC reúne uma equipa para realizar uma investigação completa e rigorosa", indicou a empresa.

A empresa "continua focada na proteção da segurança dos socorristas e do público, assim como na redução do impacto (da explosão) no meio ambiente".