"Milagre". Família resgatada de escombros no noroeste da Síria

A proteção civil síria, conhecida como capacetes brancos, resgatou uma família que estava presa sob escombros no noroeste da Síria, a área mais atingida por estar próxima do epicentro do terramoto de segunda-feira, localizado no sul da Turquia.

"Um verdadeiro milagre. Ressoam as vozes de alegria que alcançam os céus, uma família inteira foi resgatada sob os escombros da sua casa na aldeia de Besanya, no oeste da cidade de Idlib", disseram os capacetes brancos num vídeo publicado na terça-feira na rede social Twitter.

No vídeo, com mais de dois minutos, pode-se ver como dois socorristas tiram primeiro o pai e, posteriormente, duas crianças são salvas sucessivamente dos escombros diante de uma multidão de pessoas que estava no local a gritar "Deus é grande".

A true miracle...the sounds of joy embrace the sky... joy beyond belief.

An entire family was rescued from under the rubble of their house this afternoon, Tuesday, February 7, in the village of Bisnia, west of #Idlib.#Syria #earthquake pic.twitter.com/Cb7kXLiMjT - The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 7, 2023

Este resgate foi realizado um dia e meio após o primeiro sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter, com epicentro no sul da Turquia e que até agora deixou um saldo provisório de mais de 11 mil mortos nos territórios turco e sírio.

As equipas de resgate estão a trabalhar contra o relógio para salvar as "centenas de famílias" ainda presas sob os escombros de casas e edifícios, tanto na Síria como na Turquia.

Hopeful scenes of the rescue of a man and a woman from under the rubble of destroyed buildings in the city of Kafr Takharim, west of #Idlib, yesterday, Tuesday, February 7, after the violent #earthquake that struck northwestern regions of #Syria at dawn on Monday, February 6. pic.twitter.com/W9bGGsjRhj - The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 7, 2023

A única rota direta de entrada de ajuda humanitária para as áreas do noroeste da Síria, a passagem de fronteira de Bab al-Hawa, foi danificada pelo sismo.

Bab al-Hawa é o único ponto por onde a ajuda entra nas áreas controladas pelos opositores ao governo sírio em Idlib e na região vizinha de Aleppo, com exceção de algumas remessas ocasionais de ajuda humanitária realizadas pelas Nações Unidas a partir de áreas controladas pelo regime do presidente da Síria, Bashar al-Assad.

Fontes humanitárias garantiram à agência de notícias EFE que, além disso, as estradas que levam à fronteira estão em péssimas condições, tanto do lado turco quanto do lado sírio.

Além de Bab al-Hawa, outras infraestruturas públicas sofreram danos na zona, dificultando o desenvolvimento do trabalho humanitário, também prejudicado pela escassez geral de combustível na Síria e pela falta de maquinaria especializada para as operações de resgate.