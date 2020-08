JN/Agências Hoje às 18:28 Facebook

Milhares de manifestantes começaram a reunir-se esta sexta-feira numa grande marcha em Washington planeada há meses contra o racismo nos Estados Unidos.

Os protestos do movimento anti-racismo tinham diminuído, mas a indignação voltou a ganhar força no domingo, depois do afro-americano Jacob Blake ser baleado sete vezes pela polícia, em Kenosha.

Após dias de protestos violentos, milhares de manifestantes reúnem-se para uma homenagem ao discurso "Eu tenho um sonho", feito em 1963, pelo líder dos direitos civis Martin Luther King Jr.

A manifestação foi apelidada de "Get Our Knee Off" ("Tire o seu joelho de cima"), em referência às últimas palavras de George Floyd, um afro-americano sufocado por um polícia em Minneapolis em maio deste ano.