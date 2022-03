Milhares marcham em Madrid para defender a vida e rejeitar aborto e eutanásia

JN/Agências Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Milhares de pessoas, muitas delas jovens, manifestaram-se, este domingo, no centro da capital de Espanha, Madrid, para defenderem a vida "desde a conceção até à morte natural" e rejeitarem o aborto e a eutanásia.

A Marcha pela Vida 2022, convocada pela plataforma "Sim à vida" e na qual estão integradas mais de 500 associações, ocorreu no âmbito da celebração do Dia Internacional da Vida, que se comemorou a 25 de março, e contou com o apoio de vários deputados nacionais e regionais do partido de extrema-direita Vox.

Os manifestantes percorreram as principais ruas do centro da capital espanhola e no final da marcha foi lido um manifesto, tendo ainda várias pessoas intervindo, como o presidente do Colégio de Médicos de Madrid, Manuel Martinez-Selles.