Milhares nas ruas de Paris contra lésbicas e solteiras que querem filhos biológicos

Milhares de pessoas protestaram, este domingo, em Paris contra a lei da bioética, que inclui a abertura da procriação medicamente assistida a casais de lésbicas e a mulheres solteiras.

"Liberdade, igualdade, paternidade" foram as palavras de ordem que marcaram, este domingo, as ruas da capital francesa onde desfilaram milhares de pessoas contra o alargamento da procriação medicamente assistida (PMA) no protesto "Manif pour tous" (manifestação por todos, em português), que contou com mais de 20 associações de católicos, evangélicos e famílias numerosas.

O principal argumento dos contestários é a necessidade de uma figura paterna, com muitos dos presentes a defenderem que só a presença de um pai assegura o bem-estar das crianças.

"A criança ficará, para sempre, privada do pai. É utilizar a medicina para fins que não têm qualquer razão de ser, porque estas mulheres são fecundas. Este tipo de cuidados médicos é para os casais, homem e mulher, que sofrem de uma patologia. Não percebemos esta vontade obstinada de ter filhos órfãos de pai", disse Ludovine de La Rochère, presidente do movimento "Manif pour tous", em declarações à agência Lusa antes do início do protesto.

Ludovine de La Rochère foi também a líder das manifestações que entre 2012 e 2014 contestaram a lei que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Apesar dos insistentes protestos, a lei foi aprovada.

"O problema da lei Taubira [como passou a chamar-se] é que ao permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, trouxe-nos ao problema da abertura da procriação medicamente assistida e à gestação de substituição. Este é agora o momento essencial. E é verdade que as manifestações de 2012, 2013 e 2014 não impediram a aprovação da lei, mas conseguimos fazer recuar [o Presidente] Hollande três vezes sobre estes temas", relembrou La Rochère.

Lei sob discussão

A lei que abre a procriação medicamente assistida a todas as mulheres está agora a ser discutida na Assembleia Nacional e deverá ser aprovada até ao final do próximo verão, já que o Governo detém a maioria parlamentar.

Além da abertura da inseminação artificial, esta nova lei vai permitir ainda às mulheres congelar os seus óvulos - algo até agora apenas permitido às mulheres com problemas médicos -, com todos os procedimentos a serem cobertos pela Segurança Social.

Para além dos procedimentos médicos, esta nova lei da bioética vai permitir que no certificado de nascença passem a figurar duas mulheres, dando ainda a possibilidade às crianças nascidas de um dador de terem acesso a certos dados como as suas motivações ou as suas particularidades médicas, ou mesmo, caso o dador esteja de acordo, à sua identidade quando forem maiores de idade.

Alguns países da Europa, incluindo Portugal, permitem este tipo de tratamentos, o que leva muitas francesas a recorrerem à procriação medicamente assistida no estrangeiro.