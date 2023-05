Milícia anti-Kremlin reivindica ataque à região russa de Belgorod

JN Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Legião da Liberdade da Rússia reivindicou um ataque à região russa de Belgorod, localizada a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. As autoridades de Kiev distanciam-se do acontecimento, mas dizem estar atentas.

A milícia russa, que se descreve como uma organização anti-Kremlin que tem como objetivo derrubar o poder de Moscovo e libertar o país de Vladimir Putin, alegou ter cruzado a fronteira e invadido a localidade de Kozinka, na região russa de Belgorod.

"Somos os mesmos russos que vocês. Apenas nos diferenciamos pelo facto de não querermos justificar as ações dos criminosos no poder e pegar em armas para defender a nossa liberdade. É hora de todos assumirem a responsabilidade pelo futuro. É hora de acabar com a ditadura do Kremlin", pode ler-se num comunicado divulgado pela Legião da Liberdade da Rússia nas redes sociais.

PUB

Por sua vez, o governador da região de Belgorod confirmou o ataque, mas imputou as culpas à Ucrânia.

"O grupo de sabotagem e reconhecimento das forças armadas da Ucrânia entrou no território do distrito de Grayvoron. As forças armadas da Federação Russa, junto com o serviço de fronteira, Rosgvardiya e o FSB, estão a tomar as medidas necessárias para eliminar o inimigo", escreveu Vyacheslav Gladkov nas redes sociais, acrescentando que três pessoas ficaram feridas com gravidade.

Apesar das acusações russas, as autoridades ucranianas negam um envolvimento no ataque. "A Ucrânia está a observar os acontecimentos na região de Belgorod com interesse e está a estudar a situação, mas não tem nada a ver com isso", explicou o Conselheiro Presidencial ucraninao Mikhaylo Podolyak.