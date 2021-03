Milionário japonês convida oito pessoas para viagem à Lua

JN Hoje às 11:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Yusaku Maezawa, o 23.º homem mais rico do Japão, de 45 anos, anunciou na rede social Twitter estar à procura de oito pessoas para uma viagem de turismo espacial à volta da Lua, prevista para 2023 e apelidada de "dearMoon". Os candidatos precisam de reunir duas características: criatividade e espírito de entreajuda. Para aqueles que conquistarem o lugar, Maezawa assegura de que têm tudo pago.

"Comprei todos os bilhetes, por isso será uma viagem privada", afirmou o milionário no vídeo partilhado no Twitter. O empresário japonês, fundador da ZozoTown, uma plataforma de vendas "online" de artigos de moda, a maior do Japão, foi o primeiro cliente privado a reservar um lugar no voo operado pela empresa aeroespacial SpaceX, fundada pelo também milionário Elon Musk, por um montante não divulgado.

Maezawa, também conhecido por colecionar arte, abandonou a ideia inicial de que as candidaturas estariam abertas apenas a artistas. "Cada pessoa que faz alguma coisa criativa pode ser considerada um artista", explicou. Os interessados devem inscrever-se até 14 de março e participar num processo de seleção que inclui entrevistas, debates e exames médicos.

Planeada para 2023, esta será a primeira viagem lunar feita por humanos desde a missão norte-americana Apollo, em 1972.

Contudo, esta não é a primeira excentricidade do milionário. Recorde-se que em janeiro de 2020, o empresário procurou uma namorada para embarcar com ele na viagem espacial. Quem quisesse namorar com Maezawa tinha que passar por um processo de seleção após estarem inscritas num "reality show". No total, foram mais de 20 mil candidaturas, mas o japonês, além de não considerar alguma "minimamente interessante", cancelou o programa por ter "sentimentos contraditórios", escreveu no Twitter.

Em 2019, uma publicação na mesma rede social prometia oito mil euros aos seguidores do empresário, tornando-se na mais difundida na história do Twitter, depois de ultrapassar, em três dias, 5,6 milhões de partilhas. O milionário passou de meio milhão para 6,1 milhões de seguidores, provocando críticas de vários utilizadores da rede social, que o acusaram de comprar seguidores.

PUB

Ainda este ano vai acontecer a primeira viagem astronauta comercial. A missão batizada de Inspiration4 deverá acolher o milionário norte-americano Jared Isaacman, que também ofereceu três lugares a bordo. A primeira selecionada, anunciada no final de fevereiro, é uma norte-americana de 29 anos, sobrevivente de cancro, Hayley Arceneaux.

Os restantes lugares serão sorteados entre aqueles que fizerem doações ao hospital St. Jude Children"s Research e entre empreendedores que criarem uma loja online na plataforma de e-commerce da Shift4Payments, chamada Shift4Shop. No mês passado, a empresa de Elon Musk anunciou que prevê a primeira viagem de turismo espacial para o quarto trimestre deste ano.