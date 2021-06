Milionários excêntricos: camisas de ouro, heranças para cães e passeios no espaço

Rui Pedro Pereira Hoje às 11:36 Facebook

Jeff Bezos vai viajar até ao Espaço com o irmão, mas a excentricidade do ex-dono da Amazon não é surpreendente entre os multimilionários: há quem use camisas de ouro, carros gigantes ou quem deixe herança aos cães. E há um português que fretou um voo... para o seu gato.

É uma notícia singular: Jeff Bezos, empresário que fundou a Amazon, vai viajar, com o irmão Mark, para o Espaço. Os dois serão os primeiros passageiros do primeiro voo espacial tripulado pela empresa aeroespacial de que é proprietário, a Blue Origin. "Desde os meus cinco anos que sonho viajar no Espaço", admitiu.