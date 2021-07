Militar cai em cozinha pelo telhado após falha de paraquedas

Patrícia Martins Hoje às 17:23 Facebook

Um paraquedista militar britânico caiu numa cozinha depois de ter atravessado o telhado de casa em Atascadero, Estados Unidos da América, por não ter conseguido abrir totalmente o paraquedas durante um exercício de treino.

Segundo o Departamento de Polícia de Atascadero, "o paraquedista estava consciente, mas relatou algumas dores, não apresentando graves ferimentos visíveis. Os ocupantes da residência não estavam em casa no momento da queda e, por isso, não foram registados mais feridos". Os bombeiros foram chamados ao local para ajudar a tratar e a transportar o paraquedista para o hospital.

"A investigação revelou que o paraquedas falhou em abrir totalmente durante as manobras durante um treino na base de Camp Roberts. Todos os outros paraquedistas pousaram em segurança no campo designado para aterrar ", acrescentou a polícia de Atascadero.

O porta-voz do Camp Roberts, Jonathan Shiroma, referiu ainda que o paraquedista pertence a uma unidade militar britânica que realiza paraquedismo como parte de um exercício de treino de grupo numa propriedade privada em San Luis Obispo.

A mãe do proprietário da casa referiu à estação televisiva KSBY, que não houve muitos anos na casa depois do paraquedista cair do telhado, apenas a cozinha é que sofreu mais danos. "É principalmente o teto, o paraquedista falhou o balcão, os eletrodomésticos, tudo", referiu Linda Sallady.