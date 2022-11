Militares norte-americanos na Ucrânia inspecionam armas enviadas pelo Ocidente

JN/Agências Ontem às 23:51 Facebook

Um pequeno número de forças militares norte-americanas na Ucrânia começou recentemente a fazer inspeções para garantir que as tropas ucranianas contabilizam adequadamente as armas recebidas do Ocidente, disse, esta segunda-feira, um alto funcionário da Defesa dos Estados Unidos (EUA).

De acordo com a AP, o funcionário, que falou aos jornalistas no Pentágono sob anonimato, não disse onde as estão a decorrer as inspeções ou quão perto das frentes de batalha as tropas dos EUA estão.

O alto funcionário disse que as forças norte-americanas não podem fazer inspeções "perto das linhas de frente", mas adiantou que estão a ir até onde as condições de segurança permitem.

A mesma fonte esclareceu que houve várias inspeções, que estão a ser levadas a cabo pelo adido de Defesa dos EUA e pelo gabinete de Defesa dos EUA que está em Kiev.

Até ao momento, acrescentou, as autoridades ucranianas têm sido transparentes sobre a distribuição das armas e estão a apoiar as inspeções.

Estas ações fazem parte de uma campanha mais ampla dos EUA, anunciada na semana passada pelo Departamento de Estado, destinada a garantir que as armas fornecidas à Ucrânia não acabem nas mãos de tropas russas, seus representantes ou outros grupos extremistas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, descartou qualquer papel de combate para as forças dos EUA dentro da Ucrânia.

O plano do Departamento de Estado inclui iniciativas de curto, médio e longo prazo para reforçar a supervisão dos EUA e da Ucrânia às armas enviadas, particularmente sistemas de mísseis e dispositivos antiaéreos mais avançados, bem como para melhorar a aviação e a segurança nas fronteiras da Ucrânia para combater o uso indevido de armas e prevenir o possível tráfico.

O Departamento de Estado disse que, até ao momento, a intensa procura da Ucrânia por armas para o campo de batalha parece estar a impedir a proliferação no mercado negro de armas pequenas, sistemas portáteis de defesa aérea e armas antitanque.

Segundo os responsáveis norte-americanos, o principal problema tem sido a apreensão de armas pelas forças russas à medida que avançam, que podem usá-las para desenvolver contraofensivas ou conduzir operações sob bandeira falsa.