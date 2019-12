Militares portugueses levam Natal à República Centro-Africana

Hoje às 16:36 Facebook

Os militares portugueses em missão na República Centro-Africana, onde estão destacados para um trabalho de estabilização e segurança das populações, promoveram esta semana ​​​​​​duas ações de distribuição de vestidos e bolas de futebol.

A primeira ação, no bairro de Sapéké, teve como objetivo "dar alento" a jovens meninas, recentemente vítimas das cheias do Rio Oubangui, "que deixaram várias famílias desalojadas e agravaram as condições sanitárias da região", pode ler-se em comunicado publicado no site do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Segundo a nota, a distribuição dos vestidos foi possível com o apoio da organização não-governamental portuguesa "Dress a Girl", que produziu artesanalmente as peças de roupa.

A segunda ação foi promovida numa escola, onde, além de vestidos, foram distribuídas também bolas de futebol oferecidas pelo Comité Olímpico de Portugal. Houve ainda oportunidade para um jogo de futebol e basquetebol entre os militares portugueses e as seleções do bairro.

"Em paralelo com estas ações solidárias, os militares portugueses participaram em jogos e outras brincadeiras com as crianças locais, multiplicando sorrisos e fazendo, por momentos, esquecerem as dificuldades do dia-a-dia", conclui o comunicado.