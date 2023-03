Militares ucranianos ordenam retirada de pessoas vulneráveis de Kupiansk

JN/Agências Hoje às 19:26 Facebook

A Ucrânia ordenou a retirada das pessoas vulneráveis da cidade de Kupiansk, na frente nordeste e integrada no "oblast" (província) de Kharkiv, que estará na iminência de ser tomada pelas forças russas.

"A retirada obrigatória das famílias com filhos e residentes com mobilidade reduzida começou na comunidade de Kupiansk devido ao bombardeamento permanente do território pelas forças russas", declarou a administração militar da região de Kharkiv.

O governador da região, Oleg Synegoubov, afirmou que diversas localidades, incluindo Kupiansk, foram bombardeadas pelas forças russas com lança-foguetes múltiplos.

Kupiansk, situada a cerca de 100 quilómetros da cidade de Kharkiv, contava com 30 mil habitantes antes da guerra. Foi conquistada pelos russos nos primeiros dias da invasão, há um ano. Os ucranianos recuperaram o controlo da cidade em setembro, após uma rápida contraofensiva.

No entanto, as forças de Moscovo, reforçadas após a mobilização de centenas de milhares de reservistas, retomaram os ataques neste setor.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).