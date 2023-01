Ministério da Defesa ucraniano rejeita corrupção na alimentação de militares

JN/Agências Hoje às 20:58 Facebook

O Ministério da Defesa ucraniano recusou esta segunda-feira a existência de suspeitas de corrupção relacionadas com o fornecimento de alimentos para os seus militares, mas admite erros que vão ser investigados.

As suspeitas dizem respeito a encomendas a fornecedores de alimentos para as tropas ucranianas, nas quais o Ministério da Defesa admitiu ter havido "problemas técnicos".

Sem mencionar os visados, o ministro da Defesa, Oleksii Reznikov afirmou na sua conta no Facebook que estão "a tentar minar a credibilidade do Ministério", acrescentando que está uma investigação em curso para apurar o sucedido "com total transparência" e corrigir esses erros.

Um dos processos, de acordo com a agência Efe, diz respeito a uma série de encomendas no valor de cerca de 350 milhões de euros.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, as despesas de Defesa de Kiev estão a ser asseguradas sobretudo com as contribuições dos aliados ocidentais da Ucrânia.

Antes do conflito, o país era considerado um dos mais corruptos da Europa e repetidamente instado a acelerar as reformas necessárias para combater este flagelo.

O próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmou no domingo à noite que não tolerará nenhum caso de corrupção e que não voltará "ao passado", em que pessoas ligadas a instituições estatais ou em seu redor se aproveitaram das suas posições.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e quase oito milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.