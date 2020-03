Ministério da Saúde belga pede à população que dê máscaras aos hospitais

JN/Agências Hoje às 17:51 Facebook

O Ministério da Saúde belga apelou à população que faculte máscaras de proteção ao pessoal hospitalar, para fazer face ao surto de Covid-19, após o Estado alegadamente ter sido vítima de uma fraude num concurso público de urgência.

"Vocês têm máscaras cirúrgicas (FFP2, FFP3)? Podem ajudar os nossos prestadores de cuidados de saúde, levando-as ao vosso hospital local", lê-se numa mensagem publicada na conta oficial do Ministério da Saúde belga na rede social Twitter.

Na mesma mensagem, o Ministério acrescenta que em breve partilhará com a população uma forma de fazer em casa máscaras de proteção.

O apelo surge no mesmo dia em que a imprensa belga dá conta de uma alegada fraude de que o Estado belga terá sido vítima, e que levou mesmo o Ministério da Saúde a apresentar queixa na polícia federal contra uma empresa estrangeira que não honrou uma encomenda de emergência de 10 milhões de máscaras, na sequência de um concurso público urgente.

O Ministério Público belga já confirmou a abertura de um inquérito, sem adiantar mais informações.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, detetado em dezembro passado na China, já provocou mais de 6500 mortos em todo o mundo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o epicentro da pandemia deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no domingo 368 novas mortes nas últimas 24 horas, elevando para mais de 1800 o número de vítimas mortais no país.

Também na Bélgica, o vírus continua a propagar-se, tendo sido confirmados 172 novos casos de infeção, o que eleva o total no país para 1058, havendo já a registar cinco mortes.

O número de infetados a nível mundial ronda as 170 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 148 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 331 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 77 mil recuperaram.