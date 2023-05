Ministra britânica do Interior suspeita de pedir favor após multa de velocidade

JN/Agências Hoje às 12:37 Facebook

A ministra britânica do Interior, Suella Braverman, é suspeita de ter tentado obter tratamento preferencial após excesso de velocidade e a oposição exige uma investigação ao primeiro-ministro Rishi Sunak.

Segundo escreve hoje o jornal "The Sunday Times", citado pela agência France-Presse, depois de ter sido multada por excesso de velocidade, a ministra pediu aos conselheiros que organizassem um curso privado de regras de trânsito para evitar fazer esse curso com um grupo de vários automobilistas, de forma a não perder pontos na carta de condução.

Questionado sobre o caso por jornalistas durante a cimeira do G7, que termina hoje no Japão, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse "não saber de todos os detalhes sobre o que aconteceu".

"Compreendo que ela lamentou o excesso de velocidade, aceitou a sanção e pagou a multa", limitou-se a declarar o seu porta-voz, citado pela agência PA, garantindo que a ministra tem "clara" confiança do primeiro-ministro.

A oposição do partido trabalhista exigiu uma investigação, alegando que a ministra violou as regras do código ministerial, o que a pode levar a abandonar o governo.

"A senhora Braverman admite que conduziu em excesso de velocidade no verão passado e arrepende-se. Ela optou por perder três pontos na sua carta de condução e pagou a multa no ano passado", reagiu um porta-voz da ministra num comunicado enviado à AFP.

A nomeação de Suella Braverman já havia sido criticada, porque teve de se demitir do governo anterior por ter enviado indevidamente um documento oficial de um endereço de e-mail pessoal.

Mantendo uma linha dura em matéria de segurança e de imigração, a ministra está a trabalhar para respeitar a promessa do primeiro-ministro de "parar os barcos" dos migrantes que chegam ilegalmente ao Reino Unido e o seu discurso firme tem gerado várias polémicas.