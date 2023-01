Ministra da Defesa alemã Christine Lambrecht demite-se

JN Hoje às 09:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, demitiu-se esta segunda-feira, após uma série de gafes levantarem dúvidas crescentes sobre a sua capacidade de liderar o país na revitalização das forças armadas.

"Hoje pedi ao chanceler que me demitisse do cargo de ministra federal da defesa", disse Lambrecht, membro do Partido Social Democrata (SPD) de Olaf Scholz, citada pela agência France-Presse.

A demissão é o culminar do crescente cepticismo sobre a sua capacidade de pôr em forma o exército alemão. Christine Lambrecht tem sido notícia nos últimos meses por cometer uma série de gafes políticas. Na declaração de demissão, a agora ex-ministra culpa os meios de comunicação social pelo foco no seu comportamento, impedindo a de tomar "decisões de política de segurança em nome do interesse dos cidadãos da Alemanha".

PUB

A Alemanha está sob pressão para aprovar um aumento do apoio militar internacional a Kiev, e a capacidade de defesa da Alemanha foi posta em causa depois de vários tanques de infantaria Puma terem sido colocados fora de serviço durante um recente exercício militar.