Ministra espanhola infetada com o coronavírus

A ministra espanhola da Igualdade, Irene Montero, está infetada com o novo coronavírus e o segundo vice-presidente do Governo, Pablo Iglesias, está em quarentena.

A ministra está, no entanto, "em boas condições", segundo comunicado do Governo.

De acordo com o jornal espanhol "La Vanguardia", serão realizados na manhã desta quinta-feira testes de diagnóstico em todos os membros do Executivo, seguindo os protocolos. Os resultados serão conhecidos durante a tarde e anunciados oficialmente, informou o Governo em comunicado.

Os protocolos de prevenção têm sido seguidos nos últimos dias no Palácio da Moncloa. Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros vai cumprir essas medidas de prevenção aconselhadas pelas autoridades de saúde. De acordo com a lei, vão ser avaliados todos os membros do Executivo para a aprovação do "Plano de Choque" em resposta ao Covid-19.

A partir desse momento, as reuniões serão restritas e passarão a ser utilizados os meios de comunicação à distância.