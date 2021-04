Ministra espanhola recebe carta com navalha ensanguentada

JN Hoje às 12:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra espanhola da Indústria, Comércio e Turismo, María Reyes Maroto, recebeu esta segunda-feira um envelope com uma navalha ensanguentada no ministério que dirige.

A carta ameaçadora surge numa altura em que as autoridades espanholas reforçaram a segurança do ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, da diretora-geral da Guarda Civil, María Gámez, e do líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, na sequência de ameaças que terão tido origem na extrema-direita. Os três receberam envelopes com cartuchos de balas no interior e ameaças diretas de morte.

Maroto está indicada para a vice-presidência da Comunidade de Madrid pelo PSOE, caso Ángel Gabilondo ganhe as eleições de 4 de maio.