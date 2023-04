Ministra quer liderar extrema-esquerda à revelia de Podemos

JN/Agências Hoje às 12:10 Facebook

A ministra mais popular de Espanha, a comunista Yolana Díaz, quer unir a extrema-esquerda em torno da sua candidatura nas legislativas de dezembro, mas avançou à revelia de quem lhe deu o estrelato, o Podemos de Pablo Iglesias.

Yolanda Díaz, ministra do Trabalho e uma das vice-presidentes do primeiro Governo de coligação da democracia espanhola (uma aliança dos socialistas do PSOE com a plataforma de extrema-esquerda Unidas Podemos, liderada pelo Podemos), anunciou a sua candidatura em Madrid, no domingo, num comício que mobilizou milhares de pessoas e 15 partidos e formações políticas de esquerda.

Entre essas 15 formações estavam várias da Unidas Podemos, mas não o maior partido da plataforma e aquele que tem mais militantes do que todos os outros juntos, o Podemos, que foi fundado em 2014 por Pablo Iglesias e transformou a política espanhola, contribuindo para acabar com a hegemonia do PSOE e do Partido Popular (PP, direita) e com um bipartidismo de 40 anos.

Pablo Iglesias foi vice-presidente do Governo de Sánchez e foi ele quem levou para o executivo uma galega do partido comunista até então pouco conhecida na política nacional, Yolanda Díaz, como ministra do Trabalho.

Quando em 2021 Iglesias saiu do Governo, para se candidatar às eleições regionais de Madrid, nomeou Yolanda Díaz sua herdeira no executivo e nova vice-presidente de Sánchez, mas também sua sucessora à frente da Unidas Podemos, embora a dirigente comunista não fizesse parte do Podemos.

"Yolanda Díaz é já a melhor ministra do Trabalho do nosso país. Penso que digo algo que sentem milhões de pessoas de esquerda em toda a Espanha se digo que Yolanda Díaz pode ser a próxima presidente do Governo de Espanha", afirmou Iglesias em março de 2021, numa declaração em que defendeu ser preciso "incentivar e apoiar" a dirigente comunista para ser "a candidata da Unidas Podemos nas próximas eleições gerais e a primeira mulher a ser presidente do Governo de Espanha".

"Quero ser a primeira presidente [do Governo] de Espanha", confirmou no domingo Yolanda Díaz.

Mas no domingo, a ministra disse-se "farta de tutelas", sublinhou que é ela que está à frente do movimento e que quem quiser, que se junte.

"Ainda falta somar muita gente", reconheceu, sem nunca falar no Podemos e também sem atacar o PSOE, preferindo identificar como seu rival o PP.

Num discurso de 50 minutos, aquela que os estudos de opinião dizem ser a política espanhola com avaliação mais positiva pelos eleitores, referiu o currículo que construiu em quatro anos no Governo e que inclui um aumento de 47% do salário mínimo, apoios durante a pandemia, uma reforma das leis laborais e outra das pensões ou a descida da taxa de desemprego.

Yolanda Díaz criou no ano passado uma associação com o nome "Somar" e foi com este selo que nos últimos nove meses promoveu iniciativas "de escuta" nas 17 regiões autónomas do país, que mobilizaram milhares de pessoas, e que formou 35 grupos de trabalho temáticos para construir "um projeto de país a dez anos", ao mesmo tempo que foi reunindo apoios da sociedade civil e de partidos da esquerda, nacionais e de âmbito regional.

No domingo, a mobilização em torno de Yolanda Díaz acabou por passar a imagem de isolamento do Podemos, que é porém o maior partido à esquerda do PSOE.

O partido afirmou que só estaria no comício de domingo se fosse assinado um acordo para haver primárias para a elaboração das listas eleitorais.

Yolanda Díaz recusou assumir um acordo bilateral, apenas com um dos 15 partidos que já mobilizou, mesmo que esse partido seja o Podemos.

Antes das eleições nacionais de dezembro, Espanha tem municipais e regionais em 28 de maio.

As sondagens não sugerem bons resultados para o Podemos e Yolanda Díaz parece preferir fechar eventuais acordos depois de maio, já com o poder negocial do partido fundado por Pablo Iglesias ditado por esses resultados.

Quanto às sondagens para as legislativas nacionais, dão quase todas a vitória ao PP, mas com minoria, e não há conclusões claras quanto a possíveis coligações, tanto à direita como à esquerda.

De qualquer forma, para o PSOE voltar a governar, dependeria sempre de uma coligação com a extrema-esquerda, que a oito meses das eleições se assume assim dividida e com risco de dispersão de votos, dificultando a eleição de deputados.

No discurso de domingo, Yolanda Díaz insistiu em que defende uma política "de acordos" e defendeu que "não se pode fazer política sem ternura", numa rejeição "da polarização, da dureza e do ruído" que insistentemente são atribuídos à política espanhola e ao Podemos.

"Para ser a força hegemónica à esquerda é preciso ser diferente do partido socialista", disse por seu turno Pablo Iglesias, há duas semanas, referindo-se a Yolanda Díaz e à aparente moderação do discurso público daquela que já foi sua amiga próxima, mas de quem se foi afastando nos últimos dois anos e que hoje critica publicamente.