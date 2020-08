Ministro brasileiro assina acordo com a Justiça após confessar crime

JN/Agências Ontem às 23:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Cidadania do Brasil, Onyx Lorenzoni, fechou, esta segunda-feira, um acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR) após ter admitido receber doações eleitorais não declaradas da empresa JBS, prática conhecida no Brasil como 'caixa dois'.

As doações terão ocorrido em 2012 e 2014 e, na sequência da admissão das doações, Onyx Lorenzoni poderá ver o seu processo encerrado, caso o Supremo Tribunal Federal aceite o acordo.

Lorenzoni, que é aliado do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, desde o período eleitoral, foi investigado pela PGR após executivos da JBS, maior empresa de venda de carne no mundo, fornecerem informações dentro de um amplo acordo de colaboração com a Justiça firmado na PGR no âmbito da operação Lava Jato, que causou uma série de escândalos e quase levou à destituição do ex-Presidente Michel Temer.

Quando o seu nome foi mencionado entre o grupo de políticos que teria alegadamente recebido da JBS dinheiro não declarado à Justiça eleitoral, Lorenzoni negou ter cometido qualquer ilícito.

O político brasileiro também atacou adversários mencionados noutras investigações da Lava Jato, operação da polícia que descobriu escândalos de corrupção na petrolífera estatal Petrobras e em diferentes órgãos públicos brasileiros.

Além de confessar a prática ilícita, firmando um novo acordo de não persecução penal, no âmbito da nova Lei Anticrime, o ministro brasileiro também concordou em pagar uma multa de 189 mil reais (cerca de 30 mil euros).

Este novo dispositivo da lei brasileira estabeleceu a possibilidade destes acordos para crimes realizados sem violência e cuja pena mínima seja inferior a quatro anos.

Agora, o acordo será enviado ao juiz Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal para homologação.

A operação Lava Jato, iniciada em 2014, desvendou um vasto esquema de corrupção envolvendo a petrolífera Petrobras e outros órgãos públicos brasileiros, que levou à prisão de empresários, ex-funcionários públicos e políticos.