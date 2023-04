Ministro da Defesa britânico prevê que guerra na Ucrânia vai continuar em 2024

JN/Agências Hoje às 12:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, previu que a invasão russa da Ucrânia se vai estender para além de 2023, razão pela qual convidou a comunidade internacional a "ser realista".

Numa entrevista ao jornal "New York Times", Wallace disse que existe uma grande possibilidade de as hostilidades "prosseguirem até 2024" e manifestou confiança de que as Forças Armadas ucranianas "lançarão em breve uma contraofensiva".

"Estou otimista de que este ano ou no próximo, a Ucrânia continuará a avançar nesta direção", acrescentou.

PUB

Porém, também alertou que as nações que apoiam a Ucrânia têm que ser "realistas e compreender que a Rússia não irá simplesmente entrar em colapso".

Fontes próximas dos serviços secretos norte-americanos sugerem que Kiev e os aliados estão a preparar ativamente um contra-ataque contra as forças russas e dizem que uma tal operação poderia começar já a 30 de abril.