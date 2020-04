Ministro da Justiça do Brasil pede demissão a Jair Bolsonaro

Rita Neves Costa Hoje às 18:59 Facebook

Sergio Moro pediu a demissão ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, esta quinta-feira. A informação está a ser avançada pela "Folha de São Paulo".

O pedido de demissão, segundo o jornal brasileiro, surge depois do presidente do Brasil ter anunciado que haveria uma mudança na diretoria-geral da Polícia Federal. Sergio Moro, ministro da Justiça e ex-juiz do processo Lava Jato, pediu então para ser afastado do cargo. Porém, a "Folha de São Paulo" adianta que Jair Bolsonaro estará a tentar dissuadir Moro através de dois ministros, Braga Netto e Luiz Eduardo Ramos.

A diretoria-geral da Polícia Federal é atualmente presidida por Maurício Valeixo, que foi escolhido por Sérgio Moro para ocupar aquele cargo e será um dos seus homens de confiança. A imprensa adianta que a mudança naquele órgão é há muito almejada por Bolsonaro, que quer ter mais controlo sobre a polícia.

É também adiantado que as relações entre o presidente do Brasil e o ainda ministro da Justiça já tiveram melhores dias. Sergio Moro não estará a concordar com a forma como Bolsonaro tem gerido a pandemia do novo coronavírus no país.