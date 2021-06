Ministro da Saúde britânico demite-se por caso amoroso sem distanciamento

R. S. Hoje às 19:12, atualizado às 19:38 Facebook

O ministro da Saúde britânico, debaixo do fogo por ter sido apanhado a beijar uma assessora, desrespeitando as regras de combate à pandemia, acabou por demitir-se.

Depois de o tablóide britânico "The Sun" ter publicado - com direito a primeira página e tudo - fotografias de Matt Hancock a beijar uma adjunta do seu gabinete, o ministro da Saúde britânico acabou por ceder à pressão de que entretanto foi alvo para que deixasse o cargo. As imagens de Matt Hancock a beijar Gina Coladangelo, captadas a 6 de maio e divulgadas esta sexta-feira, levaram a oposição do Governo a pedir a demissão do ministro, não só pela "hipocrisia" de ter quebrado as regras sanitárias que impunha aos cidadãos, mas por suspeitas de contratação irregular da assessora.

Hancock fez-lhes a vontade e, numa carta dirigida ao primeiro-ministro, escreveu que se demitia por dever honestidade "às pessoas que se sacrificaram tanto nesta pandemia" e que dececionou ao não cumprir as regras em vigor em contexto pandémico. "Admito ter violado as regras de distanciamento social nestas circunstâncias. Desiludi as pessoas e peço desculpa", admitiu, na missiva citada pela imprensa britânica, em que diz ainda esperar que a sua vida privada não "retire a atenção" aos esforços na gestão da pandemia.

Na verdade, o problema maior da relação extraconjugal (Matt Hancock é casado há 15 anos) foi o facto de o momento íntimo entre ambos ter sido captado durante o horário de expediente e numa altura em que os cidadãos britânicos devem manter contactos sociais apenas dentro da sua bolha familiar.

"Nós, que fizemos as regras, temos que as cumprir e é por isso que tenho que me demitir", insistiu, num vídeo publicado no Twitter, aquele que até agora foi um dos principais responsáveis pela estratégia de combate à pandemia, e que estava há várias semanas no centro de uma polémica desencadeada pelo antigo assessor principal do primeiro-ministro, Dominic Cummings, que o acusou de ter mentido em várias ocasiões.