Ministro da Saúde checo demite-se após aumento exponencial de casos de covid-19

O ministro checo da Saúde, Adam Vojtěch, apresentou esta segunda-feira a demissão, na sequência do grande aumento de casos de infeção por SARS-CoV-2 no país. O epidemiologista Roman Prymula assumirá o cargo.

Na hora da saída, Adam Vojtěch afirmou esperar que, agora, se abra espaço para uma nova abordagem ao combate da covid-19.

"Preocupo-me mais com este país e com a saúde da população do que com o cargo de ministro", escreveu numa publicação no Facebook, acrescentando que a pandemia do novo coronavírus não lhe permitiu implementar as "mudanças" que pretendia no ministério.

De referir que, apesar de ter estado numa situação epidemiológica estável, a República Checa começou a registar, nos últimos tempos, um aumento significativo de novos casos, deixando o ministro debaixo de fogo. Só na passada quinta-feira, por exemplo, foram registados 3130 novos doentes com covid-19, num aumento de 46%.

De acordo com a Associated Press, o epidemiologista Roman Prymula, até então vice-ministro de Saúde, assumirá a pasta da Saúde.