Ministro das Finanças do Reino Unido demite-se

O ministro das Finanças do Reino Unido, Sajid Javid, apresentou a demissão do governo esta quinta-feira, numa altura em que Boris Johnson concretiza uma remodelação no gabinete, na sequência do Brexit.

A notícia foi avançada esta quinta-feira de manhã pelo editor de Política do tabloide britânico "The Sun", Tom Newton Dunn, e entretanto confirmada também pela BBC. A estação de televisão adianta que o ex-secretário do Interior, nomeado ministro por Johnson quando este se tornou primeiro-ministro, em julho, recusou continuar no cargo com a "condição de despedir todos os seus assessores".

Sajid Javid já tinha protagonizado um confronto com o gabinete do primeiro-ministro, quando a assessora Sonia Khan foi despedida em setembro sem aviso prévio pelo conselheiro de Boris Johnson, Dominic Cummings, que ordenou que lhe fosse retirado o telemóvel e que fosse escoltada pela polícia até ao portão dos edifícios do governo.

A saída é uma surpresa, já que Boris Johnson tinha prometido manter Javid, o qual tinha previsto a apresentação do orçamento a 11 de março, apesar da especulação de que o secretário de Estado das Finanças, Rishi Sunak, poderia ser promovido.

Das mudanças conhecidas, sabe-se que as ministras da Economia, Andrea Leadsom, Ambiente, Theresa Villiers, e Habitação, Esther McVey, todas destacadas eurocéticas, foram demitidas.

Destas três, apenas Andrea Leadsom tinha resistido à transição do governo de Theresa May, em julho, quando Boris Johnson assumiu funções e removeu a maioria dos ministros pró-europeus para se concentrar no processo do Brexit.

McVey disse "lamentar" a demissão, mas disse que continuaria a apoiar o governo enquanto deputada, enquanto Leadsom afirmou ter sido um "privilégio" fazer parte de governos sucessivos durante seis anos, sob David Cameron, May e Johnson.

Porém, a demissão mais comentada foi a do ministro para a Irlanda do Norte, Julian Smith, que liderou o processo de restauração do funcionamento do governo e parlamento autónomos em janeiro, após três anos suspenso devido à falta de entendimento entre os partidos Sinn Féin e Partido Democrata Unionista (DUP).

"Em 8 meses como ministro, Julian, ajudou a restaurar o poder partilhado em Stormont, assinou um acordo connosco para evitar uma fronteira física, além da igualdade no casamento. É um dos melhores políticos do Reino Unido atualmente", elogiou o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar.

Entre os que ficam estão Dominic Raab, ministro dos Negócios Estrangeiros, Jacob Rees-Mogg, ministro dos Assuntos Parlamentares, Priti Patel, ministra do Interior, três destacados eurocéticos, e Michael Gove, chanceler do Ducado de Lancaster e ministro do Conselho de Ministros.