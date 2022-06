Ministro diz que será  preciso "muita imaginação" para governar a França

JN/Agências Hoje às 21:29 Facebook

Os resultados provisórios das legislativas em França, que dão uma maioria relativa à coligação do presidente, Emmanuel Macron, não fazem com o que país seja ingovernável, mas será necessária "muita imaginação", considerou hoje o ministro da Economia.

"É uma situação sem precedentes", reconheceu Bruno Le Maire, em declarações à France 2.

O governante rejeitou que a composição da Assembleia Nacional e a perda da maioria absoluta para a coligação Ensemble! (Juntos!) de Macron crie uma situação de instabilidade política permanente. No entanto, na ótica de Le Maire vai ser preciso demonstrar "muita imaginação" para conseguir governar.

A Ensemble! é "a única força capaz de governar França", sustentou o ministro da Economia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, perdeu a maioria absoluta no parlamento, indicam as primeiras projeções, que também apontam para uma forte subida da extrema-direita.

Caso se confirmem estes resultados, significam um importante revés para o Presidente francês, que será forçado a procurar alianças para aplicar o seu programa de reformas nos próximos cinco anos.

Segundo as primeiras projeções, a coligação Ensemble! (Juntos!) do Presidente obterá entre 200 e 260 lugares, muito longe da maioria absoluta de 289 deputados (num total de 557) na Assembleia nacional.

Já a aliança de esquerda Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), liderada por Jean-Luc Mélenchon, situa-se entre 150 e 200 deputados, tornando-se no primeiro grupo da oposição no Parlamento, segundo as projeções.

O partido de extrema-direita Rassemblement National (União nacional, RN), de Marine Le Pen, garante entre 60 e 100 deputados segundo as mesmas fontes, o que representa um considerável reforço do seu grupo parlamentar.