Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano cético quanto a êxito de esforços de paz

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) ucraniano, Dmytro Kuleba, em visita ao Iraque, declarou-se cético quanto às hipóteses de êxito de quaisquer esforços de paz entre Kiev e Moscovo, sustentando que "a Rússia quer a guerra".

"Neste momento, a Rússia quer a guerra. Os esforços de paz levarão tempo", declarou Kuleba, cujo país está em guerra com a Rússia desde que esta o invadiu, em fevereiro do ano passado.

"Não se pode dizer que se é a favor da paz enquanto se tenta conquistar mais territórios, se comete mais atrocidades e se destrói aldeias e cidades", argumentou o MNE ucraniano, numa conferência de imprensa em Bagdad com o seu homólogo iraquiano, Fuad Hussein.

As propostas de mediação entre Ucrânia e Rússia multiplicaram-se nas últimas semanas, tendo, por exemplo, no domingo, o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, indicado que debateu com a China e os Emirados Árabes Unidos uma mediação conjunta, acusando os Estados Unidos e a União Europeia (UE) de prolongarem o conflito.

E no sábado, o presidente francês, Emmanuel Macron, debatera com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, "as próximas etapas para a realização de uma cimeira para a paz".

"A Rússia deve aceitar uma coisa muito simples: pôr fim à guerra e retirar de território ucraniano. Isso criará espaço para a diplomacia", sublinhou Kuleba, recordando que "a recuperação da integridade territorial da Ucrânia" representa "a pedra angular" para qualquer iniciativa de paz.

O Iraque também propôs uma mediação, após conversações inéditas entre o Irão e a Arábia Saudita iniciadas em 2021. Os dois grandes adversários regionais anunciaram finalmente em março um reatamento das relações diplomáticas sob a égide de Pequim.

Hoje, o chefe da diplomacia iraquiana assegurou que Bagdad está disposta a "ajudar" a Rússia e a Ucrânia "a alcançar primeiro um cessar-fogo e, depois, a iniciar negociações".

"Quando as duas partes estiverem convencidas de que é necessário iniciar o diálogo, Bagdad estará ao serviço de ambas", acrescentou.

Esta é a primeira visita em 11 anos ao Iraque de um ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia e a primeira deslocação a Bagdad de Dmytro Kuleba desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro do ano passado, ocorrendo na sequência da visita à capital iraquiana, em fevereiro, do chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.

Escudada nos seus parceiros ocidentais, a Ucrânia está a tentar consolidar os seus apoios diplomáticos entre os países emergentes, em particular no Médio Oriente e na Ásia.

Em outubro, Kuleba efetuou o primeiro périplo africano da história do seu país - que acabou por ser interrompido por causa da guerra.