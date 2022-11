Ministros do G7 juntos no apoio à Ucrânia e suspeitas em relação à China

JN/Agências Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Os diplomatas das principais democracias industrializadas do mundo juntaram-se, esta sexta-feira, no apoio à Ucrânia contra a invasão da Rússia e sobre as suspeitas em relação às ações da China.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Grupo dos Sete, no encerramento de dois dias de negociações na histórica cidade alemã de Muenster, devem divulgar um comunicado afirmando posições comuns sobre Ucrânia, Rússia, China e os mais recentes desenvolvimentos no Irão e na Coreia do Norte, disseram responsáveis.

Um ano depois de alertar a Rússia sobre as consequências da invasão da Ucrânia, os ministros do G7 devem endossar mais punições ao Kremlin e apoio adicional a Kiev e aos países afetados pela escassez de alimentos e energia que a guerra exacerbou, afirmaram as mesmas fontes.

PUB

"É incrivelmente importante que mantenhamos a nossa resistência estratégica, a disposição de manter isso até ao seu término, tanto para apoiar o povo da Ucrânia enquanto se defendem contra a agressão, mas também para aliviar a pressão em países ao redor do mundo, nomeadamente daquelas pessoas em todo o mundo que já estão a passar por insegurança alimentar e que estão a ser levadas para ainda mais perto da fome", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly.

Grupo demonstrou unidade "notável" em praticamente todas as principais questões

Juntamente com o Reino Unido, o Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos compõem o G7.

Os ministros também vão conversar e unir posições sobre o Irão estar supostamente fornecer armas à Rússia e ainda sobre a repressão brutal aos manifestantes antigovernamentais iranianos. A declaração do grupo condenará ainda mais a recente escalada de tensões na Ásia causada pela atividade militar norte-coreana.

"Como um G7 coletivo, o nosso trabalho é garantir que manteremos a paz, que nós traremos de volta a paz também para a região e estamos lá para proteger essas normas internacionais", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Melanie Joly.

Um alto funcionário dos Estados Unidos disse que o grupo demonstrou unidade "notável" em praticamente todas as principais questões, apesar de interesses e prioridades domésticas muitas vezes concorrentes, particularmente em relação à crescente influência económica e ambições globais da China.

No entanto, ainda não está claro quanta influência o G7 realmente exerce. As suas advertências ao presidente russo, Vladimir Putin, em dezembro passado para ficar fora da Ucrânia foram ignoradas.

O líder chinês, Xi Jinping, ficou do lado de Moscovo e está a avançar com os planos de reunificar Taiwan com o continente pela força, se necessário.

Enquanto isso, o Irão ignorou os pedidos para voltar ao acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais, começou a fornecer armas para ajudar a Rússia na guerra da Ucrânia e lançou uma grande repressão à dissidência doméstica. Da mesma forma, a Coreia do Norte evitou apelos para retornar às negociações nucleares e intensificou os lançamentos de mísseis, aumentando as tensões e os temores de um conflito aberto.

Na Alemanha, muitos notaram o significado histórico do local onde os ministros do G7 estavam reunidos: a sala onde o Tratado de Vestfália, que pôs fim à sangrenta Guerra dos 30 Anos na Europa, foi assinado em 1648.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, referiu-se ao documento num evento de quinta-feira com a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock. Blinken disse que as ações da Rússia na Ucrânia foram um ataque aos conceitos de soberania nacional e integridade territorial que muitos acreditam que o tratado estabeleceu. "Esses são os mesmos princípios que estão a ser desafiados hoje pela Rússia", disse Blinken.

"Se permitirmos que isso seja contestado com impunidade, os fundamentos da ordem internacional começarão a corroer e, eventualmente, desmoronar, e nenhum de nós pode permitir que isso aconteça", referiu o secretário de Estado dos Estados Unidos.

Sobre a China, esperava-se que o G7 harmonizasse ainda mais as políticas conjuntas relacionadas ao investimento chinês nos seus países e alertasse Pequim contra movimentos antagónicos contra Taiwan.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, está em visita a Pequim esta semana, tornando-se o primeiro líder europeu a fazer a viagem desde o início da guerra na Ucrânia. O investimento chinês num grande projeto portuário na Alemanha levantou preocupações em Washington e em outras capitais de que a China possa ganhar uma participação na infraestrutura crítica no coração de um país aliado.