Minorias temem consequências após triunfo de Erdogan

Grupos perseguidos pelo Governo turco foram alvo do presidente reeleito durante a campanha eleitoral.

A vitória de Recep Tayyip Erdogan, no domingo, foi lamentada por adversários perseguidos por Ancara. Minorias como os curdos e pessoas LGBT temem o futuro com um presidente fortalecido pelas urnas, apesar de um processo eleitoral muito contestado.

Erdogan voltou a atacar, no domingo, o ex-líder do Partido Democrático dos Povos (HDP, na sigla turca), Selahattin Demirtas, preso desde 2016 por "propaganda terrorista". O opositor ficou em terceiro lugar nas presidenciais de 2014, com quase 10% dos votos, além de ter comandado o HDP nas legislativas de 2015, quando o partido estreante conquistou dezenas de assentos.