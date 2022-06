Missão do Papa Francisco longe de chegar ao fim

Dois sacerdotes e um teólogo afastam renúncia. Cardeal Maradiaga refere que rumores são "telenovela barata".

Um conjunto de indícios tem alimentado os rumores de que o chefe da Igreja Católica poderá renunciar ao cargo brevemente, seguindo as pisadas do seu antecessor, Bento XVI. Os problemas motores, a visita à cidade de L"Aquila, e a nomeação de cardeais, deixaram os católicos em alvoroço, mas o pontífice ainda não estará preparado para colocar um ponto final no compromisso que assumiu há nove anos.

"Penso que é precipitado falar em resignação. O Papa não irá fazer o mesmo que Bento XVI", ressalva o padre Manuel Vilas Boas, frisando que o líder do Vaticano ainda está bastante lúcido "apesar das dificuldades motoras", que muito se devem a problemas no joelho.