Mistério do "primeiro computador" pode ter sido resolvido

Cientistas da "University College London" (UCL) acreditam estar no caminho certo para resolver o mistério do "primeiro computador analógico do mundo"- o mecanismo de Antikythera- que consiste numa calculadora astronómica grega com cerca de dois mil anos.

Desde o momento que foi descoberto, em 1901, este mecanismo tem conquistado os cientistas, após ter sido encontrado junto a uma coleção de tesouros resgatados num naufrágio na ilha grega de Antikythera.

Graças a anos dedicados à investigação, cientistas concluíram que o dispositivo exibia o movimento do Universo. A máquina tinha ponteiros que previam o movimento do Sol, da Lua e de cinco planetas (Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter e Saturno), além de ainda antever futuros eclipses.

O mistério incide em tentar perceber como foi possível criar uma máquina tão refinada que previa tais eventos astronómicos. Agora, os cientistas da UCL acreditam ter resolvido o mistério e começaram a reconstruir o dispositivo, para testar se o mesmo funcionava.

De acordo com a revista "Scientific Reports", apenas um terço do dispositivo movido à mão sobreviveu e está agora dividido em 82 fragmentos.

Michael Wright, ex-curador de engenharia mecânica do Museu da Ciência em Londres, reuniu informações e construiu uma réplica funcional, um "cosmos mecânico", para testar hipóteses acerca do funcionamento do mecanismo, segundo um comunicado de imprensa da UCL. No entanto, os cientistas nunca tiveram uma compreensão completa sobre como o dispositivo funcionava.

Na revista Scientific Reports, a equipa da UCL descreve como se basearam no trabalho de Michael Wright e usaram inscrições no mecanismo e, ainda, um método apresentado pelo antigo filósofo grego Parménides, para elaborar novos arranjos de engrenagens que permitiriam mover os planetas e outros corpos de forma correta.

O dispositivo encontra-se guardado no Museu Nacional de Arqueologia de Atenas.