Mitch McConnell reeleito líder republicano no Senado dos EUA

JN/Agências Hoje às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Mitch McConnell foi, esta quarta-feira, reeleito líder da bancada Republicana no Senado dos Estados Unidos da América (EUA), vencendo o adversário Rick Scott, que foi chefe de campanha do partido e era apoiado pelo ex-Presidente Donald Trump.

McConnell, senador pelo Kentucky, conseguiu facilmente derrotar a candidatura de Scott - na tentativa para o substituir como líder do Partido Republicano na câmara alta do Congresso norte-americano, onde a bancada permanecerá em minoria - tendo conseguido 37 votos contra 10.

PUB

Inicialmente, o partido ponderou a possibilidade de apenas fazer uma votação final após a realização da segunda volta das eleições intercalares para um lugar de senador na Geórgia, prevista para 06 de dezembro e que vai opor o Republicano Herschel Walker ao Democrata Raphael Warnock.

Mas o facto de os Democratas já terem garantido a maioria no Senado, permitiu que os Republicanos esclarecessem a liderança da minoria na câmara alta do Congresso.

Ao todo, 48 senadores Republicanos votaram, com os senadores mais próximos de Trump a associarem-se a Scott.

Espera-se que a equipa de McConnell no Senado permaneça sem grandes alterações, com John Thune e John Barrasso, em posições de destaque.

A entrada de Scott na corrida para a liderança da bancada Republicana e para defrontar diretamente McConnell, que foi encorajada por Trump, intensificou uma disputa de longa data, que revelou profundas fraturas dentro do partido, com os apoiantes do candidato derrotado a procurarem também uma estratégia alternativa àquela que tem sido seguida até agora na oposição à maioria Democrata.

"Se querem manter o 'status quo', não votem em mim", disse Scott numa carta enviada aos Republicanos do Senado, apresentando-se como um voto de protesto contra McConnell.

Trump, que nas últimas horas apresentou a sua recandidatura à Presidência dos EUA, nas eleições de 2024, tem feito pressão para que o partido afaste McConnell, desde que este senador o culpou pelo ataque ao Capitólio, em janeiro de 2021. Apesar de ter acusado Donald Trump de ser o responsável pela invasão do Capitólio, Mitch McConnell votou contra a destituição do ex-Presidente.

Segundo fontes partidárias, Scott e McConnell conversaram e negociaram alguns princípios estratégicos durante um longo almoço privado de senadores do Partido Republicano na terça-feira, que se arrastou por várias horas.

Os dois representantes discutiram sobre as eleições intercalares, realizadas na semana passada, a qualidade dos candidatos Republicanos que concorreram ao escrutínio e as suas diferenças em relação à arrecadação de fundos, de acordo com as mesmas fontes.