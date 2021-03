Moçambique: 700 mil pessoas sofrem no "Cabo Esquecido"

Ana Sofia Rocha Hoje às 15:21 Facebook

Um som agudo e os bebés nos centros de deslocados desatam num sufoco de lágrimas inconsolável. Têm o enfurecido ruído das balas gravado na curta memória. Os adultos estremecem com o impacto de uma manga a cair sobre os telhados de chapa ou com um avião a rasgar os céus. São marcas que ficaram em quem viu a família ser assassinada a sangue-frio, que perderam o trabalho de uma vida por conta de um conflito armado que em nada lhes diz respeito e que, desde o ataque à vila portuária de Mocímboa da Praia, em outubro de 2017, tem arrasado a província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

Nos últimos dois anos, a "guerra" intensificou-se e os jiadistas conseguiram despovoar aldeias, controlar a principal estrada da província, empurrar cerca de 700 mil pessoas para campos de deslocados e, estima-se, matar mais de dois mil civis. Haverá 1,3 milhões de pessoas a precisar de auxílio humanitário e proteção devido à insegurança em Cabo Delgado.

A origem do conflito ainda é uma grande incógnita. Uns acreditam que é motivado pela ânsia de controlar a zona - rica em gás e outras matérias-primas -, outros que há uma insurgência armada com base num discurso religioso.