Moda dos NFT contagia celebridades que movimentam milhões

Tecnologia que dá autenticidade a objetos digitais está a deixar famosos norte-americanos em êxtase e a movimentar fortunas.

Lembra-se do aparecimento das bitcoins, uma forma de dinheiro digital e não emitida por nenhum Governo? Agora, a tecnologia que permitiu o desenvolvimento destas criptomoedas está a dar autenticidade a objetos digitais - como um GIF, um tweet, um vídeo ou uma imagem, o que os torna únicos e a valer milhões. NFT, sigla para "non-funglible token" ("token não fungível", traduzido livremente para português), é a nova moda de negócio nos Estados Unidos e está a deixar as figuras públicas milionárias em êxtase. Tudo porque, a partir de agora, podem, com este certificado digital, vender um produto por somas astronómicas - o NFT faz desse produto um item único perante o Mundo, o que pode despertar o interesse de colecionadores e investidores que queiram adquirir obras e ativos digitais.

O NFT é uma espécie do novo "diamante" em bruto da Internet. É desenvolvido a partir da "blockchain", uma tecnologia que serve de base para criptomoedas, como o bitcoin. Será que o leitor pagaria por um tweet? Possivelmente, não. Porque está disponível na Internet. Mas as coisas não são bem assim: Jack Dorsey, fundador da marca, vendeu o seu primeiro tweet (e o primeiro da plataforma) que custou três milhões de euros. A mensagem, com 15 anos, diz o seguinte: "Apenas configurando o meu twitter". Foi o NFT que conferiu autenticidade à frase... que continua ainda disponível nas redes sociais.